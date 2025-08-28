В Башмаковской районной больнице скоро откроют отделения на 3-м этаже

28.08.2025 | 18:07

В Башмаковской районной больнице продолжается ремонт в главном корпусе. По последним данным, работы выполнены на 65%, рассказали в областном минздраве в четверг, 28 августа.

Близится к завершению ремонт на 3-м этаже, в скором времени отделения там заработают в прежнем режиме.

В левом крыле уже разместился административный корпус. В правом крыле второго этажа закончили демонтажные работы, установили двери. Подрядчик готовит стены к покраске, заменяет коммуникации.

Ранее в башмаковской больнице отремонтировали терапевтический корпус и педиатрическое отделение.

Капитальное обновление медучреждения стартовало в 2024 году. Здание построено в 1983 году. Оно трехэтажное, в нем располагаются разные отделения, дневной стационар и пост бригады скорой помощи. Ремонта ждали долгое время.