1 130 пензенских семей получили остаток маткапитала

28.08.2025 | 17:01

В Пензенской области 1 130 семей получили остаток материнского капитала в размере до 10 000 рублей.

Для оформления такой единовременной выплаты нужно подать заявление в Соцфонд через МФЦ или портал госуслуг. На его рассмотрение отводится 10 рабочих дней, при одобрении сумма поступит на счет в течение 5 дней.

Важно, чтобы остаток не превышал 10 000 рублей, подчеркнули в Отделении СФР по Пензенской области.

В 2025 году маткапитал на первого малыша составляет 690 266 рублей. При рождении второго доплачивают 221 895 рублей.

«Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 912 162 рубля», - напомнили в Соцфонде.

Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет, обучение, социальную адаптацию детей с инвалидностью или накопительную пенсию матери (отца).