В Заречном школьница вышла на дорогу, уткнувшись в телефон

28.08.2025 | 15:56

В Заречном школьница нарушила правила дорожного движения и чуть не попала под колеса автомобиля.

Днем в четверг, 28 августа, девочка, уткнувшись в телефон, вышла на проезжую часть в неположенном месте - у ТЦ «Универмаг» на улице Ленина.

Уверенным шагом, не замедляясь и не ускоряясь, она пересекла дорогу между двумя машинами, не обращая внимания на сигнал, который подавал один из водителей. Ему пришлось затормозить и почти полностью остановиться.

В конце концов автомобилист и пешеход благополучно продолжили каждый свой путь.

26 августа на улице Яшиной водитель самосвала Shacman не пропустил девушку и молодого человека в наушниках на пешеходном переходе. Последнему это едва не стоило жизни: спутница увидела опасность и резко остановилась, а он шагнул на проезжую часть и чудом не попал под колеса - машина пронеслась в нескольких сантиметрах. Водителя нашли и привлекли к ответственности.