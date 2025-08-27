На улице 8 Марта под колеса машины попала женщина

27.08.2025 | 10:32

В среду, 27 августа, на улице 8 Марта в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. О нем сообщили очевидцы.

Судя по кадрам с места происшествия, которые распространились в Сети, водитель «Лады-Калины» сбил переходившую дорогу женщину. Пострадавшую сняли лежащей на дороге без движения рядом с пересечением с улицей Гастелло.

На место ДТП прибыла реанимация. Пока официальной информации о случившемся нет.

18 августа в Пензе, на 629-м километре трассы (рядом с СДТ «40 лет Октября»), 51-летний водитель КамАЗа сбил 74-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.