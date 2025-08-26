В Кузнецком районе Volkswagen врезался в дерево, пострадала женщина

26.08.2025 | 10:21

В понедельник, 25 августа, в Кузнецком районе случилась автомобильная авария, в которой пострадал человек.

Предварительно установлено, что в 15:00 на 3-м километре дороги Комаровка - Сосновка 75-летний водитель Volkswagen Passat съехал с дороги и врезался в дерево.

Находившаяся в салоне женщина того же возраста получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной Госавтоинспекции.

23 августа в Кузнецком районе в ДТП попали двое юных жителей на мопеде «Альфа». Они столкнулись с автомобилем ВАЗ-2115 в селе Поселки. 11-летний пассажир мопеда оказался в больнице.