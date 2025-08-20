В Пензе открыли проезд по улице Саранской

В Пензе открыли проезд для автомобилей и общественного транспорта по улице Саранской. Запрещающие знаки и ограждения убраны.
Здесь проводились работы по замене трубопровода, уточнили в ресурсоснабжающей организации.
Движение транспорта в районе дома № 76 на Саранской перекрыли 26 июля. Планировалось, что участок снова станет доступен с 24 августа.
Ранее стало известно, что в Пензе до 31 августа частично перекрыли проезжую часть на пересечении улицы Байдукова и проезда Байдукова.
До 22 августа автомобилисты не смогут пользоваться участком дороги в Первомайском переулке - от улицы Водопьянова до 2-го проезда Свердлова.
23 августа с 8:00 до 20:00 будет перекрыт отрезок улицы Володарского - от Кураева до Максима Горького.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀