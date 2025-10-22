Левый поворот с М-5 в сторону Арбекова у ТЦ «Мега-Пенза» запретят

22.10.2025 | 15:55

В Пензе на 626-м километре М-5 (район ТЦ «Мега-Пенза») до конца текущей недели изменят схему организации движения. Там собираются запретить левый поворот с трассы в сторону Арбекова, сообщили в среду, 22 октября, в ФКУ «Поволжуправтодор».

Мера необходима для повышения безопасности движения на М-5.

Светофор переключат в режим «Мигающий желтый», позже его ликвидируют. Также специалисты установят соответствующие дорожные знаки и, в дальнейшем, осевое барьерное ограждение.

В ФКУ подчеркнули: выезд из Зари закрывать не станут.

Повернуть с М-5 в сторону улиц 65-летия Победы и Генерала Глазунова при движении в сторону Москвы можно будет через развязку на 624-м километре трассы.