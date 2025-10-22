74 пензенских водителя наказали за неправильную перевозку детей

22.10.2025 | 11:10

В ГАИ Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Автокресло детям», которое прошло в понедельник, 20 октября. Проверки организовали, чтобы снизить число ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.

За неправильную перевозку детей сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 74 водителя. Штраф за нарушение составляет 3 000 рублей.

«Прежде чем отправиться в путь, следует убедиться, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а дети находятся в детских удерживающих устройствах. Детей нужно пристегивать правильно. Ремень безопасности обязательно должен проходить через плечо и грудную клетку, а не фиксировать шею», - напомнили автомобилистам в областной ГАИ.

При перевозке детей водители должны вести машину более аккуратно, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, учитывать погодные изменения и состояние асфальтового покрытия.

«Важно понимать, что детское автокресло - это не просто требование ПДД, а жизненно необходимый элемент защиты. Только правильно подобранное и установленное удерживающее устройство способно уберечь ребенка от серьезных травм при ДТП», - подчеркнули в ГАИ.