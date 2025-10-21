В Городищенском районе Hyundai упал с развязки на трассе М-5

21.10.2025 | 11:19

В Городищенском районе вечером в понедельник, 20 октября, случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

На 695-м километре трассы М-5, недалеко от села Архангельского, водитель Hyundai Sonata не справился с управлением, машина слетела с автодорожной развязки.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 19:11.

«Пожарные провели работы по стабилизации транспортного средства, отключили АКБ аварийного автомобиля», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Специалистам не пришлось деблокировать водителя. Отмечается, что мужчина отделался легкими ушибами.