Около 4 000 пензенцев стали почетными донорами России

23.10.2025 | 11:25

В Пензенской области список обладателей звания «Почетный донор России» пополнили еще 15 жителей. Они безвозмездно сдали 40 раз цельную кровь или 60 раз плазму крови.

Сейчас в регионе насчитывается около 4 000 пензенцев, имеющих такое звание. Это представители разных профессий и возрастов.

В областном минздраве напомнили, что почетные доноры России имеют право на следующие меры поддержки:

- ежегодная выплата (в 2025 году она составляет 18 207 рублей);

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время года в соответствии с трудовым законодательством;

- оказание помощи вне очереди в государственных медицинских организациях;

- первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Кровь можно сдать в областном клиническом центре крови.

«Если вам исполнилось 18 лет, у вас нет хронических заболеваний, ваш вес более 50 кг, вас ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Клары Цеткин, 41а. При себе необходимо иметь паспорт», - пояснила главный врач центра Татьяна Крылова.