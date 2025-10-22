23 октября в Пензенской области ожидаются небольшие осадки

22.10.2025 | 20:00

В четверг, 23 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает Приволжское УГМС.

Местами прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на четверг термометры покажут 0...+5 градусов, будут небольшие осадки. Днем на улице ожидается +5...+10, в ночь на пятницу до -1.

В народном календаре 23 октября Евлампий Зимоуказатель. На Руси подмечали: если в этот день не ударили морозы, зимы можно не ждать 4 недели.