В Заре высадили каштаны, клены, рябины и сирень

23.10.2025 | 08:23

Микрорайон Заря в Пензе продолжают озеленять. Специалисты высадили каштаны, ели, клены, рябины и сирень. Об этом в среду, 22 октября, на своих страницах в соцсетях сообщил глава города Олег Денисов.

Он написал, что саженцы появились на улицах Новоселов, Турищева и Героя России Сергеева.

15 октября в Заре по просьбе местных жителей на улице Мясникова высадили 20 лип.

Ранее сообщалось, что в Пензе работают над тем, чтобы вернуть городу звание самого зеленого в России. За осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Саженцы появились в сквере имени Ермина и на набережной Суры, на улице Куйбышева (неподалеку от музея народного творчества), у мемориального комплекса «Энергетика» (около ТЭЦ), возле «Афганских ворот», в сквере Давыдова, а также на улицах 8 Марта, Калинина, Антонова, проспекте Победы и других местах.