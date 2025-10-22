В Пензе готовятся к перезапуску поездов в районе ул. Ерик

22.10.2025 | 09:35

В Пензе готовятся запустить движение по временной железной дороге, созданной в рамках реконструкции путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

Сейчас завершается переустройство контактной сети над полотном, а также линий сигнализации, централизации и блокировки.

«После присоединения временной железной дороги к действующей сети и перезапуска поездов начнется разборка старого однопутного путепровода», - сообщили в региональном минстрое.

Реконструкцию объекта начали в 2024 году. Предполагается, что его сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы трудиться быстрее и завершить работы раньше срока.

Новую проезжую часть под путепроводом сделают четырехполосной. Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы.