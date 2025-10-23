Общество

В ЖК Supernova можно купить квартиру для большой семьи

Сотрудники «РКС Девелопмент» предлагают рассмотреть для покупки просторную евро-четырехкомнатную квартиру для большой семьи.

У жилья функциональное пространство, удобная эргономичная планировка, которая учитывает потребности человека и обеспечивает комфорт.

Входная группа оснащена нишей под гардеробную и гостевым санузлом, который по желанию можно переоборудовать в постирочную. Кухня-гостиная - место, где можно не только заниматься приготовлением любимых блюд, но и проводить душевные семейные вечера после тяжелого трудового дня. Небольшой коридор и три спальные комнаты - для каждого члена семьи найдется личный уголок для отдыха и увлечений.

Изюминка данной квартиры - большое окно с французским остеклением, чтобы встречать рассветы, вдохновляться и жить с комфортом в ЖК Supernova.

Наличие второго санузла позволит сэкономить время в утренние и вечерние часы, когда все домочадцы одновременно нуждаются в доступе к ванной комнате.

Просторная квартира продается уже с ремонтом, а ключи выдадут сразу в день сделки. Покупателю остается только выбрать темную или светлую отделку.

Телефон офиса продаж ЖК «СуперНова» 8 (8412) 50-09-46. Сайт проекта rks-penza.ru.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Дома расположены по адресам: Пенза, улица Щербакова, 73 и 75, введены в эксплуатацию.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.

