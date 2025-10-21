В Пензе открыли выезд с улицы Кронштадтской на М-5

21.10.2025 | 17:01

В Пензе во вторник, 21 октября, открыли выезд с улицы Кронштадтской на федеральную трассу М-5, сообщили в «Поволжуправтодоре».

«Бетонные блоки убраны, светофорный объект запущен в штатном режиме», - уточнили в ведомстве.

В ближайшие дни здесь закончат наносить разметку на пешеходных переходах и стоп-линиях.

«Работы на участке ремонта (км 626 - км 633) в полном объеме завершатся в 2026 году после восстановления верхних слоев покрытия на оставшемся 3-километровом участке от улицы Одесской до развязки на «Петушке», - добавили в «Поволжуправтодоре».

Ранее сообщалось, что с 16 октября в районе 628-го километра М-5 частично ограничен проезд. Это связано с укладкой верхнего слоя покрытия на левой стороне дороги от проспекта Победы до улицы Одесской. Работы продлятся около 2 недель, на этот срок будут недоступны 2 из 4 полос движения.