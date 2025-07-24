В Пензе на месяц закроют для движения часть улицы Саранской

24.07.2025 | 09:56

В Пензе ограничат движение транспорта в районе дома № 76 на улице Саранской, предупредили в пресс-службе городской администрации.

На участке планируется капитальный ремонт теплотрассы, в связи с этим водители не смогут им воспользоваться.

Улицу перекроют с 8:00 субботы, 26 июля.

Планируется, что работы завершат 24 августа, и с полуночи дорога вновь будет доступной для движения.

Водителям следует принимать эту информацию во внимание при построении маршрута.