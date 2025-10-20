Появились новые кадры с места ДТП на улице Чехова

20.10.2025 | 10:29

Вечером в пятницу, 17 октября, на пересечении улиц Луначарского и Чехова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 21:05 там столкнулись Volkswagen Polo, которым управлял 23-летний водитель, и ВАЗ-2114 с 35-летним мужчиной за рулем.

После столкновения иномарка опрокинулась на бок. Очевидцы помогли людям выбраться из машины.

Водитель Polo получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Пострадал также находившийся в салоне 22-летний пассажир, но после оказания помощи он был отпущен.

Сотрудники областного пожарно-спасательного центра провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося.