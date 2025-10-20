В Пензенской области отремонтировали 23 км трассы Р-207

20.10.2025 | 14:04

В Пензенской области отремонтировали три участка трассы Р-207. Их общая протяженность - 23 км. Речь идет о двух отрезках в Колышлейском районе (с 34-го по 38-й километр и с 44-го по 54-й) и одном в Сердобском (с 100-го по 109-й).

Работы велись на протяжении двух лет. Специалисты заменили основание, асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение, нанесли разметку.

В 2027 году планируется устроить освещение на участке с 44-го по 47-й километр, в Березовке. Протяженность сетей составит 1,8 км.

В ФКУ «Поволжуправтодор» напомнили, что трасса Пенза - Балашов - Михайловка - Р-260 перешла в федеральную собственность в 2022 году.

Она обеспечивает транспортно-экономические связи различных муниципальных образований с Пензой и населенными пунктами Саратовской области, а далее выходит на южное направление.