Опубликован список адресов, где не будет электричества 24 октября

В пятницу, 24 октября, на ряде улиц Пензы отключат электричество для проведения ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 15:00 без электроэнергии останутся:

- ул. Беринга, 2а, 6, 16-1, 17-1, 18-26, 28, 30, 32-1, 34; ул. Ермака, 71-2; ул. Солнечная, 1, 3, 5, 7, 9/38; ул. Сосновая, 1, 3, 5-1, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-49 (нечетные); пр-д Сосновый, 1, 3, 4, 5, 9; пр-д Ушакова, 32-1, 34-1, 36, 38, 40, 42; ул. Ушакова, 1, 2; ул. Черепановых, 14а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ботаническая, 1, 7, 13, 15, 17, 38, 5, 5Б, 5в, 20, 24, 40, 42; ул. Грибоедова, 4-14 (четные); ул. Боровиковского, 76, 78, 80-84, 86, 88, 89, 90-94; ул. Крамского, 68, 70, 72, 74-81, 83-103 (нечетные); пр-д Крамского, 20-39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50; ул. Полтавская, 3-42, 44, 46, 48, 50, 52; 1-й Полтавский пр-д, 1-17, 19, 21; пр-д Тропинина, 2Б, 3-18.

С 9:00 до 12:00:

- ул. К. Цеткин, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 7.

С 13:00 до 16:30:

- ул. К. Цеткин, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 7.

