В Пензе на маршруте № 33 осталось 2 машины

23.10.2025 | 11:50

Многих пензенцев интересует, куда с улиц города пропала маршрутка № 33. Соответствующие обращения поступают от читателей PenzaInform.ru.

Редакция направила запрос в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» и в четверг, 23 октября, получила ответ от и. о. директора Дениса Светкина.

Он напомнил, что маршрут № 33 Арбековская Застава - Западная Поляна обслуживается по нерегулируемому тарифу.

«Перевозчиком задействован весь имеющийся подвижной состав в количестве 2 единиц», - говорится в ответе.

Столько же машин работает на маршруте № 35, который частично дублирует 33-й и тоже редко попадается на глаза горожанам. С точным расписанием 35-го можно ознакомиться здесь.