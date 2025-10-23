Общество

Блокировку Telegram прокомментировали в Госдуме

Печать
Telegram

В среду, 22 октября, стало известно, что в ряде регионов РФ ограничили работу иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Роскомнадзор подтвердил блокировку, пояснив, что мера необходима для борьбы с мошенниками.

Запрет Telegram и WhatsApp на территории России прокомментировал в беседе с изданием NEWS.ru депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов.

«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок», - пояснил Свинцов.

Он добавил, что некоторые государства приостанавливают работу мессенджеров до тех пор, пока компании не начнут взаимодействовать с властями и правоохранителями.

Сбой в работе WhatsApp и Telegram наблюдался на юге России. На неполадки пожаловались и жители Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края, Новосибирской, Сахалинской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан.

Ранее в России ограничили звонки в указанных мессенджерах. Это также объяснили борьбой с мошенничеством.

* Принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.

