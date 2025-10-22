В Пензе у филармонии автомобиль Renault врезался в столб

22.10.2025 | 13:08

В среду, 22 октября, в Пензе на улице Суворова, рядом с Юбилейной площадью, произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Около 12:00 столкнулись Renault Sandero Stepway и Chery. От удара Renault частично вынесло на тротуар у пешеходного перехода, машина врезалась в световую опору. Chery остался на проезжей части, у иномарки измята левая сторона.

Очевидцы не сообщили, пострадали ли в ДТП люди. Официальной информации о случившемся пока нет.

Похожая авария произошла у Юбилейной площади в августе 2024 года.

Столкнулись Volkswagen и Ford. От удара у первой машины деформировалась передняя часть, у второй покорежило правую сторону.