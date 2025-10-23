Общество

Денис Соболев предложил выдавать бесплатное питание детям бойцов СВО

В категорию получателей специальной молочной продукции МАУ «Детское и лечебное питание» необходимо включить семьи участников СВО, в которых воспитываются малыши в возрасте до 2 лет. С соответствующей инициативой выступил председатель Пензенской городской думы Денис Соболев.

В областном центре таких детей насчитывается 181.

Сейчас бесплатным питанием обеспечиваются малыши из многодетных и малообеспеченных семей. С рождения и до 1 года им положена детская сухая молочная смесь, с 4 месяцев выдается также «Наринэ», с 6 - «Наринэ» и творог, с 8 - «Биолакт» и творог, с 1 года - «Биолакт» или «Наринэ».

Предложение рассмотрят при формировании проекта бюджета на 2026 год.

«Возможно, получится внести изменения в проект бюджета уже с ноября этого года», - отметил Денис Соболев, подчеркнув важность поддержки семей бойцов, защищающих интересы россиян в зоне СВО.

