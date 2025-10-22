В Кузнецке на нескольких участках продолжается ремонт дорог

22.10.2025 | 19:31

В Кузнецке продолжается ремонт дорог. Работы ведутся одновременно в нескольких местах, рассказали в городской администрации.

Так, на улице Октябрьской подрядчик сейчас поднимает люки и обустраивает тротуар вдоль школы № 10.

В Аэродромном проезде идет установка бордюров, после чего начнется укладка асфальта. Протяженность восстанавливаемого участка - 4,8 км.

На улице Кирова (отрезок от Стекловской до Гражданской) до конца недели, если позволит погода, должна быть готова пешеходная дорожка.

«2025 год стал беспрецедентным по объему ремонта дорог и тротуаров. На эти цели город получил полмиллиарда рублей. Практически готовы 16 участков дорог - это около 15 км нового дорожного полотна», - напомнили в администрации.