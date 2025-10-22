Общество

В Кузнецке на нескольких участках продолжается ремонт дорог

Печать
Telegram

В Кузнецке продолжается ремонт дорог. Работы ведутся одновременно в нескольких местах, рассказали в городской администрации.

Так, на улице Октябрьской подрядчик сейчас поднимает люки и обустраивает тротуар вдоль школы № 10.

В Кузнецке на нескольких участках продолжается ремонт дорог

В Аэродромном проезде идет установка бордюров, после чего начнется укладка асфальта. Протяженность восстанавливаемого участка - 4,8 км.

В Кузнецке на нескольких участках продолжается ремонт дорог

На улице Кирова (отрезок от Стекловской до Гражданской) до конца недели, если позволит погода, должна быть готова пешеходная дорожка.

«2025 год стал беспрецедентным по объему ремонта дорог и тротуаров. На эти цели город получил полмиллиарда рублей. Практически готовы 16 участков дорог - это около 15 км нового дорожного полотна», - напомнили в администрации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото администрации Кузнецка
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети