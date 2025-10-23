Общество

Возгорание на ТЭЦ-1: ресурсников оштрафовали на 331 000 рублей

Печать
Telegram

В Пензе ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за возгорание на ТЭЦ-1 и последовавшее за этим аварийное отключение электроэнергии и водоснабжения.

ЧП случилось на улице Ново-Черкасской около 18:00 10 июля. Загорелась трансформаторная подстанция напряжением 10 000 киловольт, отдельно стоящая на территории ТЭЦ-1 и вмещающая до 45 тонн масла.

К ликвидации пламени привлекли 50 спасателей, 6 единиц техники. Применялась пенная атака. К 21:30 пожар локализовали, к 22:30 - ликвидировали.

В отношении ресурсоснабжающей организации возбудили административные дела по двум статьям: нарушение требований эксплуатации электроустановок и нарушение требований пожарной безопасности. Назначен штраф на сумму 331 000 рублей.

«Компанией приняты меры к приведению объектов энергетики в соответствие с требованиями закона. В настоящее время деятельность ТЭЦ-1 осуществляется в штатном режиме», - сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети