Возгорание на ТЭЦ-1: ресурсников оштрафовали на 331 000 рублей

23.10.2025 | 09:27

В Пензе ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за возгорание на ТЭЦ-1 и последовавшее за этим аварийное отключение электроэнергии и водоснабжения.

ЧП случилось на улице Ново-Черкасской около 18:00 10 июля. Загорелась трансформаторная подстанция напряжением 10 000 киловольт, отдельно стоящая на территории ТЭЦ-1 и вмещающая до 45 тонн масла.

К ликвидации пламени привлекли 50 спасателей, 6 единиц техники. Применялась пенная атака. К 21:30 пожар локализовали, к 22:30 - ликвидировали.

В отношении ресурсоснабжающей организации возбудили административные дела по двум статьям: нарушение требований эксплуатации электроустановок и нарушение требований пожарной безопасности. Назначен штраф на сумму 331 000 рублей.

«Компанией приняты меры к приведению объектов энергетики в соответствие с требованиями закона. В настоящее время деятельность ТЭЦ-1 осуществляется в штатном режиме», - сообщили в областной прокуратуре.