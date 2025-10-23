Общество

Деньги на строительство здания морга в Кузнецке выделят в 2026 году

Деньги на строительство морга в Кузнецке поступят из областного бюджета в 2026 году. Речь идет о 80 млн рублей. В эту сумму войдут расходы на разработку проектной документации и оплату государственной экспертизы.

Проект соответствующего постановления председателя регионального правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Патологоанатомическое отделение уже возводится на улице Заводской, 303/1. По данным портала госзакупок, морг обойдется в 77 млн 382 тыс. 635 рублей. Работы разбиты на два этапа и должны завершиться до 10 декабря этого года. Заказчиком выступает Областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Местные жители в Сети выразили недовольство выбором территории: им не понравилась перспектива соседства.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал ситуацию: «Что касается места, пишут, [что нужно строить] на отшибе города. А это не отшиб? От места, где запланирован морг, до окраины города 100 метров. Найдите мне еще какую-нибудь окраину. Это раз. Во-вторых, вообще-то на этом месте раньше находился тубдиспансер. Полная преемственность с точки зрения медицины и содержания».

