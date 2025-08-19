Разгул стихии: кузнечане сообщили диспетчерам о 102 происшествиях

19.08.2025 | 15:34

В Кузнецке коммунальные службы устраняют последствия разгула стихии. Вечером в понедельник, 18 августа, на город обрушились ливень, град, дул шквалистый ветер.

Как сообщили в администрации Кузнецка, в единую диспетчерскую службу поступило 102 обращения: 58 из них - по факту обрывов и повреждений проводов, отключения электричества, 10 касались падения деревьев, стволы которых преградили проезжую или пешеходную часть улиц, 2 - подтопления дворов и протекания ливневки, 2 - повреждения градом и ветром фасадов домов, 30 - пострадавших личных автомобилей.

Все обращения обработали, дороги расчистили.

Электричество в городе восстанавливали 30 специалистов. Свет кузнечанам вернули в 1:09 19 августа.

Ранее в Сети опубликовали снимки легковых машин, стекла которых пробил град.