В Кузнецке сфотографировали побитые градом машины

19.08.2025 | 07:52

В Сети появились снимки легковых автомобилей марки «Лада» в Кузнецке, которые повредил град. Стихия обрушилась на город вечером в понедельник, 18 августа.

Град насквозь пробил стекла машин. «Ух, погодка в Кузнецке дала жару», - написал автор, отметив, что снимки были сделаны у автосалона на трассе.

«Камнепад», - прокомментировали фото пользователи.

Град в Кузнецке был крупным. Горожане сообщили, что разбиты стекла не только машин, но и домов, повреждены теплицы, заборы, сайдинг.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к гражданам и рассказал, что из-за непогоды повалены деревья, оборваны электропровода. Пострадавших нет.