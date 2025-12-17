Срок монтажа павильона на остановке «Дом офицеров» перенесли

17.12.2025 | 14:13

В Пензе павильон на остановке «Дом офицеров» на улице Ленинградской не появился в озвученный срок. Конструкцию хотели установить до конца ноября.

Теперь ожидается, что монтаж проведут в течение ближайших двух недель, сообщил представитель управления ЖКХ города в телеграм-канале PenzaInform.

«Работы запланированы до конца текущего года», - написал он.

Конструкцию, которая простояла много лет на остановке по направлению из центра, снесли несколько месяцев назад. Пассажирам теперь негде укрыться от непогоды.

Ранее стало известно, что на Привокзальной площади ликвидировали остановку напротив входа в здание железнодорожного вокзала.