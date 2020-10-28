Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|16:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе подрядчик устранил все недочеты на подвесном мосту

Печать

Работы по покраске подвесного моста в Пензе до сих пор не оплачены. Об этом в среду, 28 октября, рассказал глава городской администрации Андрей Лузгин.

По его словам, подрядчик на прошлой неделе устранил все выявленные недочеты.

«Много вопросов возникало о стоимости, о количестве денег, которые мы потратили на этот объект. Политкорректно скажу, что мост нужно было красить в любом случае, проводить зачистку от ржавчины. По предложению главного архитектора был внесен колер. Мы видим по соцсетям много откликов, нас где-то сравнивают с Сан-Франциско, это не самое плохое сравнение для нас в данном случае», - высказался мэр.

Лузгин рассказал, что за зиму обновят имеющееся на мосту освещение, сделают подсветку с двух сторону, в следующем году поменяют асфальт вместе со сходами, лестницами.

«Благоустроим и пространство под самим мостом, оно там тоже в неприглядном состоянии. Есть предложение сделать там небольшую сцену, чтобы молодежь могла проводить небольшие концерты.

В целом когда работы завершим, надо будет всем вместе посмотреть и сказать, плохие изменения произошли или хорошие», - добавил глава администрации Пензы.

Контракт между подрядчиком и Департаментом ЖКХ г. Пензы на покраску моста Дружбы заключили 31 августа. В течение 30 дней необходимо было провести очистку поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовку и окраску эмалью рубиново-красного цвета.

За все это предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Непосредственно к покраске рабочие приступили 24 сентября. Менять цвет переправы собирались начать со стороны улицы Урицкого, но из-за скопления транспорта пришлось изменить планы. Выполнить все к 1 октября специалисты не смогли, на объекте им пришлось задержаться.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Много вопросов возникало о стоимости, о количестве денег, которые мы потратили на этот объект. Политкорректно скажу, что мост нужно было красить в любом случае
То есть, осознает, что получилась очередная хрень.

Гость||

А что там с краской которая в Суру попала? В контракте мэрия предусмотрела условие о непопадании в Суру краски и отходов очистки пескоструем?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В целом когда работы завершим, надо будет всем вместе посмотреть и сказать, плохие изменения произошли или хорошие»
Отлично, сначала потратить кучу денег налогоплательщиков, а потом посмотреть как оно там получилось. Слова эффективного управленца.

Гость||

Гость писал(a):

В контракте мэрия предусмотрела условие о непопадании в Суру краски
А что в этом страшного то?

Гость||

Сравнение с Сан Франциско в данном случае скорее можно расценивать как сарказм, а для власть имущих прямо как мед в уши))

Гость||

Гость писал(a):

А что в этом страшного то?
Представляешь в реке живут рыбы и другие организмы, это сложная экосистема. Но если ты расцениваешь реку как водоем в котором свой ваз помыть можно, то ничего.

Гость||

Я там уж несколько раз чуть не забеременела.

Гость||

15:55|

Я там уж несколько раз чуть не забеременела.==

О, что-то слышится родное!

Где была, подруга?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте