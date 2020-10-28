В Пензе подрядчик устранил все недочеты на подвесном мосту

28.10.2020 | 15:07

Работы по покраске подвесного моста в Пензе до сих пор не оплачены. Об этом в среду, 28 октября, рассказал глава городской администрации Андрей Лузгин.

По его словам, подрядчик на прошлой неделе устранил все выявленные недочеты.

«Много вопросов возникало о стоимости, о количестве денег, которые мы потратили на этот объект. Политкорректно скажу, что мост нужно было красить в любом случае, проводить зачистку от ржавчины. По предложению главного архитектора был внесен колер. Мы видим по соцсетям много откликов, нас где-то сравнивают с Сан-Франциско, это не самое плохое сравнение для нас в данном случае», - высказался мэр.

Лузгин рассказал, что за зиму обновят имеющееся на мосту освещение, сделают подсветку с двух сторону, в следующем году поменяют асфальт вместе со сходами, лестницами.

«Благоустроим и пространство под самим мостом, оно там тоже в неприглядном состоянии. Есть предложение сделать там небольшую сцену, чтобы молодежь могла проводить небольшие концерты.

В целом когда работы завершим, надо будет всем вместе посмотреть и сказать, плохие изменения произошли или хорошие», - добавил глава администрации Пензы.

Контракт между подрядчиком и Департаментом ЖКХ г. Пензы на покраску моста Дружбы заключили 31 августа. В течение 30 дней необходимо было провести очистку поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовку и окраску эмалью рубиново-красного цвета.

За все это предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Непосредственно к покраске рабочие приступили 24 сентября. Менять цвет переправы собирались начать со стороны улицы Урицкого, но из-за скопления транспорта пришлось изменить планы. Выполнить все к 1 октября специалисты не смогли, на объекте им пришлось задержаться.