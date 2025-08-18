В Кузнецке разработают правила использования электросамокатов

18.08.2025 | 18:51

В Кузнецке определят места парковки электросамокатов и участки, где на них нельзя будет ездить. Такое поручение в понедельник, 18 августа, дал глава города Сергей Златогорский на совещании в местной администрации.

«Нужно разработать нам заранее пакет документов, регламентирующих деятельность на территории города средств индивидуальной мобильности. Это вот эти самокаты, они у нас пока очень точечно представлены, но это вопрос времени, думаю. Зайдут и к нам операторы с этим делом, и тогда здесь начнется хаос», - отметил Златогорский.

По его словам, работа на опережение поможет избежать массовых жалоб и неприятных случаев.

«Сейчас у нас уже в парке висят знаки, все надо узаконить, на площади тоже нечего делать средствам индивидуальной мобильности», - подчеркнул глава города.

В начале июля Златогорский высказал мнение, что нужно направить оператору письмо с требованием программно ограничить скорость движения самокатов.

«Чтобы они тут не разгонялись до ошалелых скоростей», - пояснил чиновник, отметив, что «одним хорошо кататься, а другие могут оказаться жертвами».