В Кузнецком районе в ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка

18.12.2025 | 09:44

Днем в среду, 17 декабря, в Кузнецком районе случилось ДТП, в котором пострадали четыре человека, включая ребенка.

По предварительным данным, в 12:05 на 14-м километре дороги Кузнецк - Неверкино столкнулись два автомобиля: Nissan Qashqai и «Нива».

За рулем иномарки была 47-летняя женщина, отечественной машиной управлял 33-летний мужчина.

Оба водителя, а также два пассажира «Нивы», 34-летняя женщина и 9-летний мальчик, получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.