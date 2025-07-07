Общество

В Кузнецке задумали ограничить скорость электросамокатов

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Кузнечане, прогуливающиеся по Нескучному саду, возмущены скоростями, которые электросамокатчики развивают в парке. Проблему обсудили на совещании в местной администрации в понедельник, 7 июля.

«Сообразно нынешней моде в городе тоже есть прокат самокатов и есть жалобы на то, что быстро ездят и в парк мотаются.

Городской парк - это место для пеших прогулок, там нужно поставить соответствующие знаки и таблички, запрещающие катание. Это может сделать сам парк. С полицией мы поговорим, чтобы повоспитывали», - высказался глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Кроме того, по его мнению, необходимо направить оператору письмо с требованием программно ограничить скорость движения самокатов.

«Чтобы они тут не разгонялись до ошалелых скоростей», - пояснил чиновник, отметив, что «одним хорошо кататься, а другие могут оказаться жертвами».

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