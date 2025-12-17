Общество

Названа дата открытия снежного городка в Кузнецке

На главной площади Кузнецка начали лепить снежные фигуры, которые будут создавать праздничное настроение горожанам.

Над необычными скульптурами трудятся студенты художественной школы под руководством преподавателей.

«Снежный городок будет посвящен символу грядущего года (лошади. - Прим. ред.). Его открытие состоится 22 декабря в 16:00», - сообщили в администрации Кузнецка.

11 декабря на центральной площади установили живую ель высотой 13 метров. Ее подарил городу один из жителей частного сектора.

В прошлом году студенты слепили из снега символ 2025-го - змею. Фигура представляла собой Удава из мультфильма «38 попугаев».

Источник — фото администрации Кузнецка
