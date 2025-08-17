Сквер в Маньчжурии планируют сдать к сентябрю

17.08.2025 | 15:26

На улице Ново-Казанской в Маньчжурии продолжается обустройство сквера между домами № 8, 14 и детским садом № 57 «Матрешка».

С территории убрали сухостой, привезли грунт и разровняли участок. Теперь рабочие асфальтируют пешеходную зону (ее ширина 2,5 м, а общая площадь 350 кв. м). Уже уложен бортовой камень.

Скоро приступят к установке 8 скамеек с урнами - для них предусмотрели карманы. Для отсыпки зеленой зоны дополнительно планируют завести 400 кубометров чернозема.

Завершить работы должны к сентябрю.

«Осенью с местными активистами займемся озеленением участка», - сообщил глава города Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях в воскресенье, 17 августа.

Ранее он подчеркивал, что создание сквера - заслуга местных жителей, которые самостоятельно разработали проект, составили смету и представили документы в городскую администрацию, где уже выделили средства на реализацию инициативы. После торгов с подрядчиком заключили договор на 3 852 000 рублей.