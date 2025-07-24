В Маньчжурии разровняли площадку под сквер

24.07.2025 | 17:29

На улице Ново-Казанской в Маньчжурии обустраивают сквер между домами № 8, 14 и детским садом № 57 «Матрешка», где раньше был пустырь.

«Сейчас подрядчик убирает аварийные деревья, разравнивает завезенный для подъема участка грунт. После подготовки площадку заасфальтируют, установят лавочки и урны», - рассказал глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале 24 июля.

Он напомнил, что сквер - заслуга местных жителей, которые самостоятельно разработали проект, составили смету и представили документы в городскую администрацию, где уже выделили средства на реализацию инициативы.

После торгов с подрядчиком заключили договор на 3 852 000 рублей

«В 2026 году прием заявок на участие в программе по инициативному бюджетированию будет проходить с 1 по 10 апреля», - добавил Олег Денисов.