Начался поиск подрядчика для благоустройства сквера в Маньчжурии

10.06.2025 | 21:31

Во вторник, 10 июня, начался поиск подрядчика, который займется благоустройством сквера в микрорайоне Маньчжурия.

Речь идет о территории между домами № 8 и 14 на улице Ново-Казанской и детским садом № 57 «Матрешка». Преобразить ее предложили городской администрации местные жители.

Начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с подрядчиком, - 4 998 833 рубля 4 копейки. Заказчиком выступает управление ЖКХ.

Площадку расчистят от кустарников, деревьев и пней; на выравнивающий слой из песка и щебеночное основание уложат асфальтобетон; где необходимо, установят бортовые камни; почву (40-сантиметровый слой) подготовят под газон.

В сквере появятся 8 скамеек со спинками и столько же урн.

Все должно быть сделано до 1 сентября, сообщается на портале госзакупок.