Начался поиск подрядчика для благоустройства сквера в Маньчжурии

Во вторник, 10 июня, начался поиск подрядчика, который займется благоустройством сквера в микрорайоне Маньчжурия.
Речь идет о территории между домами № 8 и 14 на улице Ново-Казанской и детским садом № 57 «Матрешка». Преобразить ее предложили городской администрации местные жители.
Начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с подрядчиком, - 4 998 833 рубля 4 копейки. Заказчиком выступает управление ЖКХ.
Площадку расчистят от кустарников, деревьев и пней; на выравнивающий слой из песка и щебеночное основание уложат асфальтобетон; где необходимо, установят бортовые камни; почву (40-сантиметровый слой) подготовят под газон.
В сквере появятся 8 скамеек со спинками и столько же урн.
Все должно быть сделано до 1 сентября, сообщается на портале госзакупок.
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