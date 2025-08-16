Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|16:58
Общество

Ход благоустройства сквера «Семейный» проверили

В Пензе благоустройство сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 идет полным ходом.

«Подрядчик взял хороший темп», - отметил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях. Он побывал на объекте в субботу, 16 августа.

Уже завершены планировка и бетонные работы, монтаж электрического кабеля под освещение. Готово основание под будущую лестницу у входной группы. Специалисты сейчас выкладывают плитку на территории перед ней.

В самой зоне отдыха подрядчик устанавливает георешетку под гранитный отсев. По словам Денисова, это интересное и экологичное решение для создания прогулочных дорожек.

Также сейчас обустраивается площадка под игровые элементы.

«Работы ведем с максимальным сохранением местной экосистемы. На участки, где это необходимо, завезем почву, подходящую для хвойных деревьев», - сообщил Олег Денисов.

Благоустройство сквера стартовало 25 июля. Работы проводят на средства областного бюджета. В этом году запланирован первый этап, в следующем - второй.

Сквер хотят открыть 1 сентября.

Источник — фото из ТГ-канала Олега Денисова
