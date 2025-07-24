Общество

В сквере «Семейный» появится временное ограждение

Печать
Telegram

В пятницу, 25 июля, стартуют работы по благоустройству сквера «Семейный» на ГПЗ, сообщили в администрации Пензы.

В сквере «Семейный» появится временное ограждение

Подрядчик начнет подготовительные мероприятия, в том числе установку бытовых помещений для рабочих и временного ограждения.

«Ограждающая конструкция необходима для того, чтобы обеспечить безопасность пензенцев. Ограничения будут действовать на время проведения ремонтных работ, угрожающих здоровью и безопасности граждан», - пояснили в мэрии.

Сквер приведут в порядок за счет областного бюджета. Этой осенью должны завершить отсыпку аллей натуральным гранитным отсевом со специальным связующим веществом (они будут пролегать по существующим дорожкам), обустроить освещение, поставить новые лавочки и урны.

В сквере «Семейный» появится временное ограждение

В следующем году планируют провести второй этап модернизации сквера.

Ранее губернатор поручил завершить все работы в «Семейном» на месяц раньше, чем изначально предлагала администрация Пензы. «Поставил задачу открыть сквер 1 сентября», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях 15 июля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте