В сквере «Семейный» появится временное ограждение

24.07.2025 | 14:34

В пятницу, 25 июля, стартуют работы по благоустройству сквера «Семейный» на ГПЗ, сообщили в администрации Пензы.

Подрядчик начнет подготовительные мероприятия, в том числе установку бытовых помещений для рабочих и временного ограждения.

«Ограждающая конструкция необходима для того, чтобы обеспечить безопасность пензенцев. Ограничения будут действовать на время проведения ремонтных работ, угрожающих здоровью и безопасности граждан», - пояснили в мэрии.

Сквер приведут в порядок за счет областного бюджета. Этой осенью должны завершить отсыпку аллей натуральным гранитным отсевом со специальным связующим веществом (они будут пролегать по существующим дорожкам), обустроить освещение, поставить новые лавочки и урны.

В следующем году планируют провести второй этап модернизации сквера.

Ранее губернатор поручил завершить все работы в «Семейном» на месяц раньше, чем изначально предлагала администрация Пензы. «Поставил задачу открыть сквер 1 сентября», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях 15 июля.