На игровые элементы в сквере «Семейный» хотят потратить 13,8 млн

14.08.2025 | 13:08

На игровые элементы для сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ готовы потратить 13 миллионов 850 тысяч 375 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Предполагается разместить там 11 конструкций, среди которых два игровых комплекса (туннельный скат изогнутый и домик); одно- и двухместная качалки, карусель, разнообразные качели, качалка на пружинах и столик с пеньками.

Администрация парка Белинского, осуществлявшая закупку, планировала найти подрядчика, который бы привез и установил оборудование до 30 сентября.

Однако процедуру признали несостоявшейся, так как поступила только одна заявка от претендентов.

Работы по благоустройству сквера «Семейный» стартовали 25 июля. Сквер приведут в порядок за счет областного бюджета. Этой осенью там должны завершить отсыпку аллей натуральным гранитным отсевом со специальным связующим веществом (они будут пролегать по существующим дорожкам), обустроить освещение, поставить новые лавочки и урны.

В следующем году планируют провести второй этап модернизации зоны отдыха.