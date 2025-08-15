В Пензе 17 августа перекроют движение по ул. Карла Маркса

15.08.2025 | 15:42

На время проведения праздника православной культуры Спас (0+) в Пензе изменится схема дорожного движения на улицах Лермонтова и Карла Маркса, сообщили в мэрии.

В воскресенье, 17 августа, в 6:00 до 20:00 по Карла Маркса - от улицы Кирова до пересечения улиц Советской и Володарского - сможет ездить только транспорта общего пользования.

С 22:00 16 августа до 20:00 17 августа будет запрещена стоянка:

- на улице Лермонтова - от Белинского до Советской (по четной и нечетной сторонам);

- на улице Карла Маркса - от Кирова до пересечения Советской и Володарского (по четной и нечетной сторонам).

Праздновать Спас планируют 17 августа на Соборной площади перед Спасским собором, со стороны улицы Московской. Тематические площадки начнут работу с 11:00, торжественное открытие намечено на 12:00. Затем гостей ожидают выступления творческих коллективов, а в 16:00 - яркий праздничный перезвон.

По традиции пройдет конкурс яблочных пирогов. В этом году в нем примут участие представители 23 районов области.