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Общество

Пензенцам предлагают выразить мнение об электросамокатах

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Администрация Пензы во «ВКонтакте» и Telegram обратилась к горожанам с просьбой принять участие в анонимном опросе, посвященном использованию электросамокатов.

Для этого предлагается перейти по ссылке.

Опрос анонимный. От участника просят указать пол, возрастной диапазон и район проживания.

Необходимо ответить на вопросы об отношении к самокатам и их запрету, возможных мерах регулирования их использования и маршрутах передвижения, связанном с самокатами негативном опыте (если таковой есть) и др.

«Ваше мнение поможет сделать Пензу комфортнее и безопаснее!» - обратились к горожанам в администрации.

Утром 21 июля водитель наткнулся на электросамокат, брошенный на въезде на мост им. Капашина с улицы Урицкого. СИМ регулярно оставляют на улице где попало, зачастую они мешают пешеходам и маломобильным людям.

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