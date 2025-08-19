В Пензе перекроют участок улицы Володарского

19.08.2025 | 17:45

В субботу, 23 августа, в центре Пензы изменится схема организации дорожного движения, предупредили в городском управлении ЖКХ.

С 8:00 до 20:00 будет перекрыт участок улицы Володарского от Кураева до Максима Горького.

Это необходимо для проведения работ на сетях инженерной инфраструктуры, объяснили в управлении.

Автомобилистам порекомендовали заранее ознакомиться с новой схемой и учесть данную информацию при планировании маршрута.

Ранее стало известно, что в Пензе до 22 августа перекрыли участок дороги в Первомайском переулке. Недоступен отрезок от улицы Водопьянова до 2-го проезда Свердлова.