В Пензе перекроют участок улицы Володарского

В субботу, 23 августа, в центре Пензы изменится схема организации дорожного движения, предупредили в городском управлении ЖКХ.
С 8:00 до 20:00 будет перекрыт участок улицы Володарского от Кураева до Максима Горького.
Это необходимо для проведения работ на сетях инженерной инфраструктуры, объяснили в управлении.
Автомобилистам порекомендовали заранее ознакомиться с новой схемой и учесть данную информацию при планировании маршрута.
Ранее стало известно, что в Пензе до 22 августа перекрыли участок дороги в Первомайском переулке. Недоступен отрезок от улицы Водопьянова до 2-го проезда Свердлова.
