Минтруд закупит вещи для новорожденных на 4 миллиона

19.08.2025 | 16:55

Минтруд Пензенской области закупит предметы первой необходимости для новорожденных на 4 020 000 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет о простых санках (219 штук), санках-колясках (219 штук), автолюльках (226 штук) и автокреслах (226 штук).

Их распределят между комплексными центрами социального обслуживания населения всех районов региона, а также Заречного, Кузнецка и Пензы.

Товар поставят в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось о создании в каждом муниципальном образовании Пензенской области пунктов проката вещей и предметов первой необходимости для новорожденных.

Право на получение этого вида поддержки имеют женщины с детьми в возрасте до 3 лет, не состоящие в браке; студенческие семьи с детьми до 3 лет; многодетные; малоимущие; родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации; семьи с ребенком-инвалидом; семьи участников СВО.

Вещи передают во временное пользование бесплатно. Желающие должны прийти в пункт, написать соответствующее заявление и представить пакет документов. Также можно действовать через представителя или передать необходимые бумаги через почту на бумажном носителе, чтобы подтвердить факт и дату отправления.

После возвращения в пункт проката вещи дезинфицируют. Если какого-либо предмета не оказывается в момент обращения, то семья встает в очередь на его получение.

В перечне 26 пунктов. В него включили стандартную коляску для новорожденного, коляску-трансформер для одного ребенка и близнецов, прогулочную коляску (в том числе для близнецов), кроватку с матрасом, пеленальный столик, детский манеж, ходунки, прыгунки, стульчик для кормления, санки и санки-коляску, велосипед-коляску трехколесный, стол и стул для малыша, автолюльку, автокресло для ребенка от 6 месяцев, эргорюкзак, весы для новорожденных, детскую ванночку, стерилизатор и подогреватель для бутылочек, шезлонг для новорожденного и видеоняню.