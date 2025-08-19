В Пензе уровень заболеваемости среди малышей вырос на 166%

19.08.2025 | 15:02

В Пензе продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ среди малышей в возрасте до 2 лет. Итоги минувшей недели подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

В общей сложности за 7 дней зарегистрировали 954 случая ОРВИ, что на 8,3% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было 879.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 25,7%», - уточнили специалисты.

Конкретно в Пензе диагноз ОРВИ поставили 451 пациенту (+8,7%). При этом в возрастной группе от 0 до 2 лет наблюдается рост на 166,1%. Неделей ранее показатель здесь был выше контрольного уровня на 89,6%.

Грипп в течение недели в регионе не регистрировался.