Телерадиовещание в регионе прерывается из-за внеплановых работ

В Пензенской области с 18 по 22 августа ожидаются отключения телерадиосигнала.
Пункт вещания в Пензе приостанавливает работу с 12:00 до 17:00, пункт вещания в Благодатке Кузнецкого района - с 8:00 до 17:00.
Причина - проведение внеплановых работ, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Кратковременные перерывы трансляции возможны вплоть до 24-го числа.
Профилактические работы уже проводились в Пензе в июле. Тогда, с 14-го по 20-е число, прерывались телепрограммы, входящие в состав 1-го и 2-го мультиплексов, а также радиоэфир.
