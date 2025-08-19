Телерадиовещание в регионе прерывается из-за внеплановых работ

19.08.2025 | 19:13

В Пензенской области с 18 по 22 августа ожидаются отключения телерадиосигнала.

Пункт вещания в Пензе приостанавливает работу с 12:00 до 17:00, пункт вещания в Благодатке Кузнецкого района - с 8:00 до 17:00.

Причина - проведение внеплановых работ, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Кратковременные перерывы трансляции возможны вплоть до 24-го числа.

Профилактические работы уже проводились в Пензе в июле. Тогда, с 14-го по 20-е число, прерывались телепрограммы, входящие в состав 1-го и 2-го мультиплексов, а также радиоэфир.