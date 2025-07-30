В Пензе из-за фестиваля частично перекроют несколько улиц

30.07.2025 | 18:03

В Пензе из-за фестиваля «Абашевские узоры» (0+) перекроют участки дорог на нескольких улицах, об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

1 августа с 9:00 до 22:00 и 2-го числа в такое же время будет нельзя проехать по следующим отрезкам:

- ул. Бакунина (от ул. Толстого до ул. Суворова);

- ул. Пугачева (от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина);

- ул. Бакунина (от ул. Некрасова до ул. Пугачева);

- ул. Новый Кавказ (от ул. Толстого до ул. Пугачева).

С 22:00 31 июля до 22:00 2 августа ограничат стоянку автомобилей:

- на ул. Бакунина - от ул. Толстого до ул. Суворова (по обеим сторонам) и от ул. Некрасова до ул. Пугачева;

- на ул. Новый Кавказ (от ул. Толстого до ул. Пугачева);

- на ул. Пугачева (от ул. Новый Кавказ до Некрасова).

Праздник в областном центре состоится 1 и 2 августа. Программу выступлений на Юбилейной площади можно посмотреть здесь.