«Территория жизни» утраивает маткапитал: впечатления покупателей

19.08.2025 | 16:18

Группа компаний «Территория жизни» продолжает действие социальной акции «Утраиваем маткапитал», в рамках которой семьи получают при покупке квартиры скидку в размере более 1,8 млн рублей.

Уже более ста семей улучшили жилищные условия по данной программе.

«При покупке я использовала свои средства и материнский капитал. Мы рассматривали только покупку трешки. Нам очень помогли акции от застройщика - выгодная цена на квартиру с готовой отделкой и скидка в размере маткапа! Скидка была такой большой, что не тратили время на раздумья - купили», - поделилась Ольга Сенева.

Покупатели отмечают перспективность такого вложения. «Это отличное вложение средств маткапитала в недвижимость на будущее детям. Радует, что застройщик предложил выгодные условия использования субсидии на покупку квартиры в современном развивающемся районе», - рассказала жительница Кузнецка Марина Норышева.

При этом в рамках акции доступны квартиры большой площади: они точно порадуют семьи, в которых много детей. Дома сданы, можно сразу переехать, не думая о ремонте.

«Мы очень рады приобрести квартиру на таких выгодных условиях. Еще и с отделкой, и с готовым кухонным гарнитуром. Не пришлось думать о ремонте. В нашей семье семь детей, всем хватает места, распределили пространство, создав и зону отдыха, и учебную комнату, в которой дети занимаются уроками. И самое приятное - хороший размер ежемесячного платежа, который играет важную роль. Все благодаря скидке», - отметила купившая квартиру в «Лугометрии» мама семерых детей Марина Катальшова.

Благодаря программе от застройщика семья получает скидку до 1 824 000 рублей при приобретении просторного жилья в «Лугометрии». При покупке двухкомнатной квартиры застройщик удваивает * материнский капитал, а при покупке трехкомнатной - утраивает **.

«Программы «Территории жизни» всегда ориентированы на поддержку семей. Наша цель - создать благоприятные условия для семей с детьми, при которых они могут приобрести собственную квартиру с полностью готовой отделкой в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Благодаря акции «Утроение материнского капитала» покупатели получают дополнительную скидку до 1 824 000 рублей при покупке квартир», - уточнила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Со скидкой платеж существенно снизится, а для тех, кто воспользуется льготными ипотечными программами с господдержкой, нагрузка на семейный бюджет будет минимальной.

Преимущество жилых комплексов «Территории жизни» - полная готовность к заселению, остается только расставить мебель и предметы интерьера, что актуально для семей, покупающих жилье в уже сданных домах.

В квартирах выполнена чистовая отделка, которая включает:

- обои на флизелиновой основе,

- прочный ламинат светлых тонов,

- натяжные потолки с ярким точечным освещением,

- пластиковые окна Kommerling,

- межкомнатные двери,

- плитку и сантехнику в санузле.

Кроме того, установлена стиральная машина.

На кухне есть гарнитур со встроенной техникой: варочной панелью, духовым шкафом и вытяжкой. При выборе квартиры большой площади - посудомойка в комплекте.

Убедиться в качестве можно, посмотрев рум-тур.

Готовая отделка уже давно зарекомендовала себя для покупателей с лучшей стороны. По этой причине более 17 000 человек выбрали для жизни квартиры в ЖК «Арбековская застава», «Лугометрия» и «Чаадаев».

Проект «Лугометрия» - семейный микрорайон с полностью готовой инфраструктурой. Его развитие продолжается. Застройщик при поддержке регионального правительства создает качественную и комфортную окружающую среду с просторными дворами, игровыми площадками, спортивным оборудованием, богатым озеленением, просторными бульварами для прогулок и отдыха.

Здесь открылся духовно-просветительский центр на 500 детей на базе храмового комплекса Преподобного Вениамина Печерского (проект реализован ГК «Территория жизни» при поддержке Пензенской епархии). Начаты работы по созданию нового бульвара, который станет центром притяжения для жителей всего района. Согласно плану идет строительство новой школы. Запущены маршруты общественного транспорта.

Менеджеры подробно расскажут обо всех действующих предложениях и индивидуально помогут подобрать вариант. Оформить заявку на удвоение материнского капитала можно уже сейчас, пройдя по ссылке. Офисы продаж располагаются на ул. Складской, 19, литер С, и ул. Героя России Жоги, 3 (без выходных и перерывов, с 9:00 до 21:00).

Другие предложения и акции - на сайте территорияжизни.рф.

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал», организатор - ООО «МК». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 912 162,09 руб. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры в сданных домах в ЖК «Лугометрия». Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266,95 руб. на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) или на второго ребенка, если он родился до 2020 года. При рождении второго ребенка, если первый родился до 2020 года, семья получит дополнительную выплату в размере 221 895,14 руб. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, то размер выплаты на второго ребенка будет 912 162,09 руб. Срок действия акции - до 31.12.2025. Подробные условия - на сайте территорияжизни.рф.

** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал», организатор - ООО «МК». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 824 324,18 руб. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 89,6 кв. м в сданных домах в ЖК «Лугометрия». Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266,95 руб. на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) или на второго ребенка, если он родился до 2020 года. При рождении второго ребенка, если первый родился до 2020 года, семья получит дополнительную выплату в размере 221 895,14 руб. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, то размер выплаты на второго ребенка будет 912 162,09 руб. Срок действия акции - до 31.12.2025. Подробные условия - на сайте территорияжизни.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.