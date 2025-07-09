В Пензе до августа хотят определить места парковки электросамокатов

09.07.2025 | 09:11

В Пензе к августу должны разработать правила использования электросамокатов. Вопрос затронули на заседании областного правительства.

В городе растет число ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности). Часто в аварии попадают подростки, оставшиеся без контроля взрослых и катающиеся на самокатах с нарушением правил.

Кроме того, горожане недовольны тем, что СИМ бросают на улице где попало, зачастую они мешают пешеходам и маломобильным людям.

Губернатор поручил главе Пензы Олегу Денисову разработать документ с правилами использования СИМ, определить места для их парковки.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке задумались об ограничении скорости электросамокатов в городском парке.