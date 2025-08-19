В Земетчинской районной больнице открыли комнату для матерей с детьми

19.08.2025 | 16:23

В женской консультации Земетчинской районной больницы открыли современную комнату «Мать и дитя». В ней родительницы могут ухаживать за малышами и отдыхать в ожидании приема и после него.

В медучреждение каждый день приходят женщины с грудными детьми, поэтому было важно сделать для них комфортное помещение. Комнату оборудовали пеленальными столиками, местами для кормления, а также предусмотрели в ней игровую зону.

«Здесь есть все, чтобы мамы могли провести малышу гигиенические процедуры, переодеть и покормить его», - отметил заместитель главврача по лечебной части больницы Александр Андреев, его слова привел региональный минздрав.

В Пензенской области с 1 июля стартовал проект по поддержке материнства. Он подразумевает упрощенный порядок постановки на учет по беременности для наблюдения в женской консультации.

Узнав о своем положении, будущие матери должны прийти на прием к акушеру-гинекологу. На второй день женщины сдают анализы и проходят необходимых врачей, а на третий возвращаются к первому специалисту с результатами, чтобы спланировать тактику ведения беременности.